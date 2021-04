POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzter Person

L25 (ots) - Am 14.04.2021 gegen 07:20 Uhr ist es auf der L25 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 83-jährige deutsche Fahrzeugführer die L25 zwischen Buschhof und Zempow, als er vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume prallte. Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Neubrandenburger Klinikum geflogen werden.



Die Kollegen der zuständigen Kreisstraßenmeisterei waren im Einsatz, um einen beschädigten Baum von der Straße zu räumen. Während der Unfallaufnahme und Beräumung der Straße kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen, die durch die Beamten des Polizeireviers Röbel abgesichert wurden. Das Fahrzeug des 83-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



