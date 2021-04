POL-HWI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Wismar (ots) - Am heutigen Morgen (14. April) ereignete sich gegen 7:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Wismar Dammhusen, bei dem eine 42-jährige Radfahrerin verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Radfahrerin den Dammweg. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin bog rechts aus der Straße Krebsgang in den Dammweg ein, missachtete dabei offensichtlich ihre Wartepflicht und stieß mit der Radfahrerin zusammen.



Die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit einem Krankenwagen ins Sana Hanse Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es im dortigen Bereich zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



