POL-HWI: Illegale Müllentsorgung an der L 103 bei Greese - Zeugenaufruf

Wismar (ots) - Am 26. März stellten Mitarbeiter des Polizeihauptreviers Wismar während ihrer Streifenfahrt an der Landesstraße 103 bei Greese auf einer Ackerfläche illegal entsorgten Müll fest.



Unbekannte entledigten sich etwa 1000 m vor dem Ortseingang Greese, aus Kritzow kommend, an einem Feldweg mehrerer blauer Müllsäcke. Diese zehn abgestellten Müllsäcke waren fast ausschließlich mit Glaswolle sowie kleineren Mengen Bauschutt und Kabelresten gefüllt.



Die Kripo Wismar hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Sachen oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier in Wismar unter der 03841/203 0 zu melden.



