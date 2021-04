POL-NB: Reifen platzt und PKW überschlägt sich

Waren (LK MSE) (ots) - Am Dienstag, den 13.04.2021, kam es gegen 18.50 Uhr auf der Landstraße 205 zwischen Warenshof und Schwenzin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Eine 22jährige Fahrerin (deutsche Staatsangehörige)befuhr mit ihrem PKW Renault die Landstraße 205 aus Warenshof kommend in Richtung Schwenzin.

Auf Grund des Platzens eines Reifens kam die Fahrerin mit ihrem PKW nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten, überschlug sich in der Folge mit ihrem PKW und kam mit dem PKW quer auf der Straße zum Stehen.

Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Müritzklinikum Waren eingeliefert.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



