POL-HRO: Schwerer Lkw-Unfall auf der BAB 20

Metelsdorf (ots) -



Am 13.04.2021, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der BAB 20 zwischen den

Anschlussstellen Neukloster und Zurow zu einem schweren

Verkehrsunfall.

Auf Grund von Unaufmerksamkeit kam der Fahrzeugführer eines

Sattelzuges nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in die

Bankette, wo er auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam.

Der 36-jährige Fahrzeugführer wurde im Führerhaus eingeklemmt und

durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Durch einen

Rettungshubschrauber wurde der Deutsche anschließend in ein

Krankenhaus geflogen.

Zum Einsatz kamen weiter die Autobahnmeisterei Upahl und die

Freiwilligen Feuerwehren Neukloster und Glasin. Diese übernahmen die

Sicherung und Reinigung der Unfallstelle.

Zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn wurde

der Streckenabschnitt mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr

abgeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000

Euro.



