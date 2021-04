POL-HST: Erstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 194 bei Poggendorf

Poggendorf (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es heute, dem 13.04.2021, auf der Bundesstraße 194 kurz vor der Ortschaft Poggendorf, bei dem eine Person tödlich verunglückte.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr, gegen 13:00 Uhr, eine derzeit unbekannte Person mit einem PKW die B194, aus Richtung Loitz kommend, in Richtung der Ortschaft Poggendorf.



Kurz vor dem Ortseingang Poggendorf kam das Fahrzeug aus derzeit ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in der weiteren Folge gegen einen Straßenbaum. Nach ersten Erkenntnissen hat das Fahrzeug anschließend in voller Ausdehnung Feuer gefangen. Nach Löschung des Brandes, konnte nur eine leblose, bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Person im Fahrzeug geborgen werden.



Ein Sachverständiger der DEKRA hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Weiterhin wurde ein Mitarbeiter der Rechtsmedizin Greifswald eingesetzt, um die Todesursache und die Identität festzustellen.



Neben den Beamten des Polizeirevieres und auch Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen, kamen ein Notarzt und weitere Rettungskräfte zum Einsatz. Die Kameraden der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Grimmen und Süderholz löschten den Brand und unterstützten bei den Bergungsmaßnahmen.



Die Straße ist im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme seit etwa vier Stunden voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des Verunfallten laufen und es wird unaufgefordert nach berichtet. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell noch nicht getätigt werden.



