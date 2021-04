POL-LWL: LKW von Firmengelände gestohlen

Hagenow (ots) - Von einem Firmengelände in Bobzin ist in der Nacht zum Dienstag ein LKW gestohlen worden. Dabei handelt es sich um ein orangefarbenen LKW der Marke Mercedes Benz mit Ludwigsluster Kennzeichen (LWL). Der Zeitwert des Fahrzeuges mit den Türaufschriften "Straßenunterhaltungsdienst" soll sich den Angaben zufolge auf ca. 10.000 Euro belaufen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib des gestohlenen LKW.



In dem betreffenden Gewerbegebiet kam es am Wochenende zu drei weiteren Firmeneinbrüchen. In einem Fall haben unbekannte Täter mehrere Hundert Kilogramm Buntmetall von einem Firmengelände gestohlen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang aller Taten.



