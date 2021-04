POL-ANK: Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei zum Brand der Schweinezuchtanlage in Alt Tellin

Alt Tellin / Anklam (ots) - Wie bereits mitgeteilt brannte am 30.03.2021 die Schweinezuchtanlage in Alt Tellin, bei der alle 18 Stallungen in Brand gerieten und insgesamt ca. 57.000 Tiere verendeten. Die genaue Höhe des Gesamtschadens wird noch ermittelt, beläuft sich aber auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.



Aufgrund des Ausmaßes des Brandortes und des Umfangs der Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Anklam unmittelbar nach dem Brandgeschehen eine Ermittlungsgruppe bestehend aus sechs Beamten gebildet. Ziel der Ermittlungsgruppe ist es vor allem, die Brandursache zu ermitteln und zu klären, was zu dem Feuer führte. Hierfür werden die Kriminalisten die Ermittlungen intensivieren, weitere Zeugen befragen, Erkenntnisse verdichten und die umfangreichen Spuren auswerten. Außerdem wird die Polizei weiterhin mit einem Brandursachenermittler und anderen Sachverständigen eng zusammenarbeiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell