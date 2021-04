POL-HST: Ergänzung zur Pressemeldung Brand in 18586 Groß Zicker/Rügen

Groß Zicker/Rügen (ots) - Das Polizeipräsidium Neubrandenburg hat bereits am Samstag, den 10.04.2021 über den Brand eines Mehrzweckgebäudes berichtet.



Die Pressemitteilung zur Erstmeldung ist zu finden unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4885451



Weiterhin wurde ebenfalls am Samstag die Schadenshöhe angepasst und auf den Einsatz eines Brandursachenermittlers verwiesen.



Die ergänzende Pressemitteilung dazu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4885603



Am heutigen Vormittag des 12.04.2021 war der beauftragte Brandursachenermittler gemeinsam mit Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund und Kameraden der eingesetzten Feuerwehren am Brandort.

Unter Vorbehalt eines schriftlichen Gutachtens des Brandursachenermittlers kann nach aktuellem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden. Es bestehen aktuell keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.



