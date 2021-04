POL-HWI: Taschendiebe in Grevesmühlen und Wismar

Wismar (ots) - Am Freitagvormittag, den 09. April 2021, wurden in Grevesmühlen und Wismar mehrere Geldbörsen beim Einkaufen gestohlen.



Dabei entwendeten die unbekannten Täter die Geldbörsen aus den unbeaufsichtigen teils geschlossenen Handtaschen der zumeist lebensälteren Kunden, während des Einkaufes im Lebensmitteldiscounter. Unter anderem Am Ziegelhof in Grevesmühlen, in Wismar im Philosophenweg, in der Lübschen Straße und Am Wiesengrund.



Die Geschädigten bemerkten das Fehlen ihrer Geldbörse erst an der Kasse. In allen Fällen kam es zum Verlust von Bargeld, mitgeführten Ausweisdokumenten sowie Gesundheits- und Bankkarten.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 560 Euro.



Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.



Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei erneut:



- Wertgegenstände bestenfalls in verschlossenen Innentaschen,

möglichst dicht am Körper, tragen.

- Hand- und Umhängetaschen oder Geldbörsen sollten keinesfalls in

Einkaufskörben oder -taschen abgelegt werden.



Weitere Tipps gibt es auf der Seite www.polizei-beratung.de.



