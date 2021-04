POL-HRO: Sexueller Mißbrauch eines 8-jährigen Mädchens im November 2020: Polizei sucht Zeugen!

Details anzeigen Phamtombild Tatverdächtiger Schwerin 27.11.2020 Phamtombild Tatverdächtiger Schwerin 27.11.2020

Schwerin (ots) -



Nach umfangreichen Ermittlungen in den vergangenen Monaten bittet die

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nunmehr um Ihre Mithilfe!



Am 27.11.20 gegen 07:20 Uhr wurde ein 8-jähriges Mädchen auf ihrem

Schulweg in der Marie- Curie- Str. in Schwerin durch eine unbekannte

männliche Person angesprochen. Diese begab sich mit dem Mädchen in

die Nähe des Bauspielplatzes, wo der Unbekannte dem Mädchen mit einer

Hand den Mund zuhielt und mit der anderen Hand unter die Jacke griff.

Das Mädchen biss dem Täter in die Hand und rief um Hilfe, woraufhin

dieser flüchtete. Der Täter wurde durch die Geschädigte wie folgt

beschrieben:

- ca. 17-18 Jahre alt

- ca. 160 cm groß schlanke Statur

- braune kurze Haare

- auffallend ein Muttermal am Hals

- sprach hochdeutsch



Es konnte ein Phantombild erstellt werden. Auffällig hier ist ein

Muttermal und gewisse Ähnlichkeiten zu Fällen aus 2017. Hier wurden

Kinder ebenfalls von einem unbekannten Mann angesprochen und

unsittlich berührt.



Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Rostock unter der Tel.:

038208/88 2222 über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder

bei anderen Polizeidienststellen zu melden.



