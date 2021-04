POL-HRO: Seeadler aus Wildschutzzaun gerettet

Details anzeigen Bild des geretteten Tieres Bild des geretteten Tieres

Linstow (ots) -



Immer wieder können Polizeibeamte vom Autobahnverkehrspolizeirevier

Linstow Tieren das Leben retten.

So auch am 10.04.2021 gegen12:00 Uhr bei Glave.

Aufmerksame Wanderer teilten telefonisch mit, dass sich ein Seeadler

im Wildzaun bei Glave verfangen hat.

Die Kollegen aus Linstow konnten daraufhin den Seeadler im Wildzaun

feststellen.

Das geschwächte Tier hing mit einer Schwinge im Zaun und mit der

anderen am Boden.

Das Tier konnte sich alleine nicht befreien und wäre so sicher

verendet oder Beute anderer Wildtiere geworden.

Mit viel Leidenschaft und Geschick konnte der Seeadler aus dem Zaun

befreit und auf den Boden zurück gesetzt werden.

Nach kurzer Zeit des Verschnaufens konnte der Seeadler davon fliegen.



Volker Brinckmann

Polizeihauptmeister

AVPR Linstow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell