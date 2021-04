POL-NB: Jugendliche treffen sich zu Corona-Partys

Neubrandenburg (ots) - In den Abendstunden des 10.04.2021 wurde die Polizei über mehrere Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung informiert.

So teilte ein Zeuge gegen 18:00 Uhr mit, dass sich in der Dorfstraße in 17321 Ramin mehrere Personen in einer Wohnung treffen und feiern. Umgehend wurde eine Gruppe des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V zum Einsatz gebracht. Diese suchten die betreffende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und stellten dort in der Wohnung 16 Personen im Alter zwischen 19 und 35 Jahren fest. Gegen alle Personen wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung erstattet. Für die Personen, welche nicht zum Hausstand gehörten wurde zusätzlich ein Platzverweis ausgesprochen.

Ein weiterer Zeuge teilte gegen 21:45 Uhr mit, dass in der Heidenstraße in 17367 Eggesin mehrere Jugendliche in einer Garage zusammen feiern. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeirevieres Ueckermünde zum Einsatz gebracht. Diese stellten beim Eintreffen am Einsatzort zwei Jugendliche in einem Raum der Garage fest. Bei der Besichtigung eines weiteren Raumes der Garage stellten sie in diesem neun weitere Jugendliche in, hinter und unter einem dort abgestellten PKW fest, welche sich dort vor der Polizei versteckten. Die Jugendlichen waren im Alter von 16 bis 20 Jahren. Gegen alle Jugendliche wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung erstattet und sie wurden des Ortes verwiesen.

In beiden Sachverhalten waren alle betroffenen Personen deutsche Staatsbürger.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell