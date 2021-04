POL-NB: Ergänzung zur Pressemeldung-Brand in 18586 Zicker/ Rügen

Sassnitz (ots) - Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Vormittagsstunden des 10.04.2021 hin. Da das Feuer immer wieder aufloderte, legten die Kameraden der Feuerwehr einen bis zu zwei Meter hohen Schaumteppich. Aus diesem Grunde verzögern sich die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei und einen Brandursachenermittler. Nach erneuter Schätzung beträgt der Sachschaden etwa 400.000 bis 500.000 Euro. An umliegenden Gebäuden kam es zu Beschädigung von Fassaden, Dächern und Fenstern. Die verletzten Personen sind wieder wohlauf.



