POL-HRO: Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Am 09.04.2021, gegen 19:15 Uhr, kam es in der Ortschaft Klein Krams

bei Ludwigslust zum Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle. Beim

Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die mit ca. 1000 Strohballen

befüllte Halle bereits in voller Ausdehnung. Nur durch den Einsatz

von vier freiwilligen Feuerwehren aus der Region mit insgesamt 70

Kammeraden konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude

verhindert werden. Die Lagerhalle hingegen wurde vollkommen zerstört.

Die Feuerwehr befindet sich derzeit weiterhin im Einsatz und lässt

die Halle kontrolliert abbrennen. Personen wurden bei dem Ereignis

nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 180.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeihauptrevier

Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/411-0 entgegen.



