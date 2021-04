POL-NB: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der B 105, Höhe Brandshagen (VR)

Grimmen (VR) (ots) - Auf der B 105 ereignete sich heute gegen 14.15 Uhr auf der B 105, Höhe Brandshagen (VR) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 80-jähriger Fahrer mit seinem PKW VW in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem LKW IVECO. Durch den Zusammenstoß erlitt der PKW-Fahrer schwere Verletzungen und kam in eine Stralsunder Klinik. Der 52-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR.



