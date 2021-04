POL-LWL: Hausbrand in Boddin gelöscht (Ergänzungsmeldung)

Boddin (ots) - Nach dem Brand eines kombinierten Wohn-Stallgebäudes am Freitagvormittag in Boddin (wir informierten) ermittelt die Kriminalpolizei jetzt zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Nebengelass des älteren Bauernhauses ausgebrochen. Eine 69-jährige Bewohnerin, die noch versuchte hatte, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand zerstörte etwa die Hälfte des Dachstuhls. Insbesondere im Stallbereich richtete das Feuer erhebliche Schäden an. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Der Wohnbereich des Gebäudes ist derzeit nicht bewohnbar.



