POL-LWL: Eine Frau bei Hausbrand verletzt (Erstmeldung)

Boddin (ots) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Boddin ist am Freitagmorgen eine Hausbewohnerin verletzt worden. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache gegen 09 Uhr ausgebrochen, worauf mehrere Feuerwehren aus der Region zum Brandort eilten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Die verletzte Frau wird derzeit medizinisch behandelt. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.



