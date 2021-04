POL-SN: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Schwerin (ots) - Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte nach mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Wittenburger Straße und der Reiferbahn.



Während der Anzeigenaufnahme bei einem der Geschädigten stellten die Beamten weitere Fahrzeuge mit Lackschäden im näheren Umfeld fest.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag dieser Woche mittels eines spitzen Gegenstandes bei mindestens 12 geparkten Pkw der Lack zerkratzt.

Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.



Die Polizei geht davon aus, dass möglicherweise weitere Fahrzeuge betroffen sein könnten, da einige Besitzer zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme mit ihren Fahrzeugen, die im betroffenen Bereich abgeparkt waren, bereits auf dem Weg zur Arbeit waren und den Sachschaden selber noch nicht bemerkt haben könnten.



Geschädigte aber auch mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 0385/5180-2224 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



