POL-NB: Brand einer Garage in Varbelvitz (LK Vorpommern-Rügen)

Am 08.04.2021, gegen 19:30 Uhr, kam es in Varbelvitz zum Brand einer

Garage. Die Freiwilligen Feuerwehren Ummanz, Gingst, Kluis,

Dreschvitz, Neuenkirchen und Samtens waren mit 73 Kameraden zur

Brandbekämpfung eingesetzt. Sie konnten das Feuer schnell löschen und

ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude

verhindern. Die Garage wurde durch das Feuer jedoch so stark

beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar ist. Zur Ausbruchszeit des

Brandes befanden sich keine Personen im Brandobjekt. Es wurde niemand

verletzt.

Da zum Zeitpunkt der Brandmeldung nicht bekannt war, ob sich Personen

im Objekt aufhalten, wurden durch die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen vorsorglich zwei Rettungswagen und ein

Notarzt nach Varbelvitz entsandt.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund wurde zur Spurensuche und zur

Ermittlung der genauen Brandursache eingesetzt. Die Ermittlungen

dauern gegenwärtig an. Am 09.04.2021 werden sie dabei durch einen

Brandursachenermittler unterstützt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell