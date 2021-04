POL-NB: Verkehrsunfall mit Sattelzug auf der BAB 20 - Fahrer unter Alkoholeinwirkung

AVPR Altentreptow (ots) -



Am 07.04.2021 gegen 18:22 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen

den Anschlussstellen Anklam und Jarmen ein Verkehrsunfall mit

Beteiligung eines LKW mit Sattelauflieger.Der 70-jährige polnische

Fahrzeugführer eines LKW mit Kühlauflieger befuhr die BAB 20 in

Fahrtrichtung Lübeck. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der

Fahrer in der Ausfahrt des Baustellenbereiches die Kontrolle über

sein Fahrzeug und fuhr in die Bankette. Dort kam der Sattelzug zum

Stehen und blieb noch im Baustellenbereich liegen (halb Bankette /

halb Fahrstreifen) .Der Sattelzug war mit ca. 21 Tonnen gekühlten

Lebensmitteln beladen. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden

von ca. 1.000 Euro. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem stark

schräg stehenden LKW befreien und blieb unverletzt. Der LKW drohte in

der Bankette nach rechts umzukippen.Durch einen Abschleppdienst

konnte der verunfallte LKW geborgen werden.

Während der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde bei dem

Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99

Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet,

die in einem Krankenhaus durchgeführt worden ist.Zur Unfallaufnahme

und Bergung war die BAB 20 Richtung Lübeck 3 Stunden voll gesperrt.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







