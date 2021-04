POL-NB: PKW in Strasburg/ Uckermark in Brand gesetzt

Pasewalk (ots) - Bisher unbekannte Täter setzten am 07.04.2021, 02.45 Uhr in 17335 Strasburg in der Bahnhofstraße einen PKW VW Passat in Brand. Den Feuerwehren aus Strasburg und Neuensund gelang es, den Brand zu löschen, jedoch ist von einem Totalschaden in Höhe von 2000,-EUR auszugehen. Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst Anklam zum Einsatz.

Bereits in den frühen Abendstunden versuchten Brandstifter, einen PKW Opel Astra in der Langen Straße in Strasburg mit einem Molotowcocktail anzuzünden. Sachschaden entstand nicht, weil der Brandsatz neben dem Fahrzeug aufprallte und erlosch. Zeugen werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizei.mvnet.de zu melden.



