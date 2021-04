POL-LWL: Frau bei Zusammenstoß zweier PKW leicht verletzt

Bantin (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW ist am Montagmittag Bantin eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Beide Autos stießen auf einer Straßenkreuzung zusammen, wobei die beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die leicht verletzte deutsche Autofahrerin wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet derzeit, dass der Fahrer des anderen Autos die Vorfahrt missachtet hat. Allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell