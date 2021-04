POL-NB: Junger Mann bedroht Mieter eines Mehrfamilenhauses in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, mit Messer und Beil

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.04.2021 gegen 08:45 Uhr meldeten sich mehrere Bewohner eines

Hausaufganges in der Neubrandenburger Ikarusstraße über Notruf bei

der Einsatzleitstelle der Polizei und meldeten einen mit Messer und

Beil bewaffnete Mann, der versucht mittels Fußtritten und

Beilschlägen in die Wohnung eines Mieters zu gelangen.

Die unverzüglich eingesetzten Polizeibeamten des PHR Neubrandenburg

trafen beim Eintreffen auf den Mann, der immer noch mit einem Beil

gegen eine Wohnungstür schlug. Durch mehrere Fußtritte war es ihm

bereits gelungen die Wohnungstür aufzubrechen. Der 32-jährige

geschädigte Mieter der Wohnung befand sich dieser Zeit in seiner

Wohnung und drückte die Tür von innen zu. Es gelang ihm so, den

aggressiven Angreifer aus seiner Wohnung fernzuhalten.

Nach unmittelbarer Aufforderung der Beamten an den Täter, die

aggressiven Handlungen zu unterlassen, legte dieser das Handbeil und

das Messer auf den Boden. Anschließend wurde er durch die Beamten

gefesselt, um weitere Straftaten zu verhindern. Eine vor Ort

durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,10 Promille.

Als Ursache für die Handlungen des 31-jährigen Deutschen spielt

Eifersucht eine erhebliche Rolle. Näheres dazu bleibt zu ermitteln.

Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobenentnahme zur

Beweissicherung angeordnet. Anschließend wurde er zur Verhinderung

weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und

Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 500,-Euro.



