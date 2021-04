POL-NB: Dieseldiebstahl aus einem Bagger in Eggesin

Eggesin (LK VG) (ots) - Am 04.04.2021 gegen 23.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner in der Max-Matern-Str. in Eggesin, dass er sieht, wie eine Person dabei ist, von einer Baustelle etwas zu stehlen. Sofort wurden zwei Streifen vom Polizeirevier Ueckermünde vor Ort entsandt. Beim Eintreffen der Polizei lief der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter weg. Die Polizeibeamten stellten fest, dass dort ein Bagger angegriffen wurde. Bei diesem wurden Abdeckungen abgerissen und beschädigt, sodass der Täter Diesel-Kraftstoff aus dem Bagger stehlen konnte. In der Nähe des Baggers wurde schließlich das Fahrzeug festgestellt, mittels welchem der Täter vor Ort war. Eine Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass auch diese gestohlen worden waren. Da dieses Kfz mit seinem Inhalt diverse Spuren aufwies, wurde dieses beschlagnahmt und muss nun durch die Kriminalpolizei untersucht werden. Die erste Tatortarbeit wurde durch Polizeibeamte vom Polizeirevier Ueckermünde durchgeführt. Während dieser Arbeiten konnte schließlich eine männliche Person als Tatverdächtiger zum Diesel-Diebstahl ermittelt werden.



Die weitere Ermittlung der Tatzusammenhänge ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.



