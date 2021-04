POL-HRO: Brand eines Sportbootes vor Boltenhagen

Boltenhagen (ots) -



In den späten Abendstunden des 04.04.2021 kam es zu einem gemeldeten

Brand auf einem Sportboot in der Mecklenburger Bucht vor Boltenhagen.

Die Meldung dazu wurde von einem Besatzungsmitglied über den

Polizeinotruf 110 abgesetzt.

Durch die WSPI-Wismar wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

An dem Einsatz auf See waren der Seenotkreuzer "Bremen" aus

Grossenbrode (SH), das Seenotboot "Wolfgang Wiese" aus

Timmendorf/Poel (MV), das Seenotboot aus Travemünde (SH) als fahrende

Einheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

(DGzRS), das Schadstoffunfall-Bekämpfungsschiff der Wasser- und

Schifffahrtsverwaltung des Bundes "Scharhörn", sowie der

Hochseebergungsschlepper "Baltic" im Auftrag des BMVBS und das

Küstenstreifenboot "Hoben" der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar

(MV) beteiligt.

Landseitig wurden die Feuerwehren aus Boltenhagen und Klütz

alarmiert. Zur Versorgung von möglichen Verletzten standen drei RTW

und ein Notarztwagen im Hafen Tarnewitz bereit.

Gegen 20:00 Uhr konnte der Havarist durch das Seenotboot "Wolfgang

Wiese" ausgemacht und ins Schlepp zum Hafen Tarnewitz (Landkreis NWM)

genommen werden.

Auf dem Havaristen befanden sich vier erwachsene Personen und ein

Kind, die in der Marina "Weiße Wiek" durch die anwesenden

Rettungskräfte erstversorgt wurden, eine Person wurde mit Schock

stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Als wahrscheinliche Ursache wurde ein Leck im inneren Kühlkreislauf

des Antriebsmotors ausgemacht, wobei in weiterer Folge Kühlmittel auf

heiße Motorteile tropfte, dieses verdampfte und starke

Qualmentwicklung sowie Gestank verursachte.

Zu einem direkten Brand auf dem Boot kam es nicht.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt führt die WSPI-Wismar.



Losch, PHM

Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell