POL-GÜ: Verkehrskontrolle führt zu Betäubungsmittelfund

Güstrow (ots) - Am späten Abend des 02.04.2021 mussten Beamte des Polizeihauptrevieres Güstrow bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Rostocker Chaussee in 18273 Güstrow feststellen, dass ein 32-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Audi unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Bei der weiteren Kontrolle des PKW, der darin mitgeführten Sachen und den Mitfahrern wurden Betäubungsmittel aufgefunden, die zum Teil dem Fahrzeugführer, aber auch einem 31-jährigen deutschen Fahrzeuginsassen zuzuordnen sind. Der Fahrzeugführer musste sich im Anschluss einer Blutprobenentnahme unterziehen und sich nun einem Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes und einem weiteren Verfahren gem. § 24a StVG stellen. Weiterhin wurde ebenfalls eine Strafanzeige gegen den Mitfahrer aufgenommen, da dieser ebenfalls gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat.



Julian Klug, Polizeikommissar, Polizeihauptrevier Güstrow



