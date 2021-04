POL-GÜ: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Güstrow (ots) - Am Vormittag des Ostersonntages, den 04.04.2021, wurde zwischen den Ortschaften Ganschow und Klein Upahl ein Zigarettenautomat durch Passanten aufgefunden, welche dann die Polizei informierten. Es konnte schnell geklärt werden, dass es sich bei dem Automaten um einen in der Nacht vom 03.04.2021 zum 04.04.2021 entwendeten Automaten aus der Ortschaft Klein Upahl handelt. Vor Ort konnten die Beamten relevante Spuren sichern. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde aufgenommen. Weiterhin bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen in diesem Zusammenhang im Polizeihauptrevier Güstrow unter der 03843-2660, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de melden.



