POL-NB: Unbekannte Täter entwenden Katalysatoren von drei abgestellten PKW in Neubrandenburg

PHR Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit vom 01.04.2021,18:30 Uhr bis zum 03.04.2021,11:30 Uhr kam

es in Neubrandenburg zum Diebstahl von drei Katalysatoren.

Bei den angegriffenen Fahrzeugen handelt es sich um PKW der Marke

Mercedes und VW, die auf Parkplätzen im Bereich der Eichenstraße und

der Wilhelm Külz Straße abgestellt waren. Die Geschädigten bemerkten

erst den Diebstahl am heutigen Vormittag, als sie vorhatten, mit dem

Auto zu fahren. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2000 EUR. Die Beamten

des Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben vor Ort die Ermittlungen

aufgenommen.



Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich

Eichenstraße und Wilhelm Külz Straße in Neubrandenburg bemerkt haben,

sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter

der Telefonnummer 0395- 5582 5224 entgegen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell