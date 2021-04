POL-NB: Kradfahrer verunfallt beim Bremsvorgang, LK VG

PR Ueckermünde (ots) -



Am 03.04.2021 gegen 14:20 Uhr kam es auf der B 109 bei Ferdinanshof

zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Motorrades.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 54-jährige Kradfahrer,

welcher als Mitglied einer Bikergruppe zu einer Ausfahrt unterwegs

war, mit einer Harley Davidson Typ Road King die B 109 aus Richtung

Anklam kommend in Richtung Pasewalk.

Auf Höhe der BFT Tankstelle musste die Bikergruppe verkehrsbedingt

abbremsen. Der Kradfahrer, welcher sich mittig dieser Gruppe befand,

kam hierbei von der Fahrbahn nach rechts ab, da die Räder beim

Bremsen blockierten. Hierbei zog sich der Motorradfahrer mehrere

Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

gebracht werden. Das Motorrad wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000,-EUR. Bei dem Biker des

Verkehrsunfalls handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger mit

Wohnsitz im Landkreis VG.







