POL-NB: Unbekannte Leiche im Wasser Wiecker Brücke entdeckt, LK VG

Durch einen Spaziergänger wurde am 03.04.2021 gegen 09:35 Uhr eine

Leiche treibend im Wasser des Ryck festgestellt. Hierbei handelte es

sich um eine männliche leblose Person (Alter: ca. 60 - 70 Jahre),

welche vollständig bekleidet war.

Die Identität des Mannes ist der Polizei derzeit unbekannt.

Offensichtliche Verletzungen durch Gewalteinwirkung wurden nicht

festgestellt. Hinweise, welche den Anfangsverdacht einer Straftat

begründen, liegen aktuell nicht vor.



Die Ermittlungen zur Todesursache sowie zur Identität des Mannes

dauern an.







