POL-NB: Küchenbrand in Demmin, LK Mecklenburgische Seenplatte, mit einer leicht verletzten Person

Am 03.04.2021 gegen 13:05 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des

Landkreises MSE die Leitstelle der Polizei über einen Küchenbrand in

der Wollweberstraße. Auslöser für den Brand war ein Kochtopf mit

Essen auf dem angeschalteten Herd, welcher in Brand geraten war. In

dem Mehrfamilienhaus wurde durch die Mieter die Rauchmelder

akustisch wahrgenommen und anschließend wurde die Wohnungstür

aufgebrochen.In der Wohnung kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die 70 jährige Mieterin, deutsche Staatsbürgerin, erlitt eine leichte

Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort ambulant behandelt. Die Mieterin

ist schwerhörig und war in der Wohnung eingeschlafen. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war mit 13 Kameraden im Einsatz und

hat die Gefahr beseitigt und im Anschluss die Wohnung gelüftet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung aufgenommen.





