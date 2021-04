POL-NB: Diebstahl- Eigentümer erhält sein Fahrrad zurück

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Ermittlungen des Polizeireviers Ueckermünde führten dazu, dass am 02.04.21 ein 37-jähriger Deutscher sein zuvor entwendetes Fahrrad bei ebay-Kleinanzeigen feststellte.

Bei einem vereinbarten Übergabetermin konfrontierten die Beamten des Kriminaldauerdienstes und des Reviers den Verkäufer mit dem Tatvorwurf. Der 21-jährige deutsche Beschuldigte machte keine Angaben zur Sache. Ein über die Staatsanwaltschaft erwirkter richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten wurde umgesetzt. Ob dabei aufgefundene Gegenstände aus weiteren Straftaten stammen, wird noch geprüft.

Der Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen und muss sich nun verantworten.



