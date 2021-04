POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen am 03.04.2021 in Demmin

Demmin (ots) - Das Polizeihauptrevier Demmin führt am Samstag, den 03.04.2021 anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen im Stadtgebiet von Demmin einen Polizeieinsatz mit eigenen und unterstellten Kräften durch. Das Ziel des Einsatzes ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie der Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit.



Drei Versammlungen wurden als Autokorsos in der Zeit von 13 Uhr - 16 Uhr angemeldet. Die Strecken führen durch das gesamte Stadtgebiet von Demmin, beginnen und enden jeweils "Am Bollwerk". Darüber hinaus wurden in der Zeit von 16 Uhr - 19 Uhr vier Versammlungen in Form eines fußläufigen Aufzugs vom Bollwerk in Richtung des Marktplatzes von Demmin angemeldet.



Infolge der Versammlungen, insbesondere der Autokorsos, kann es im Stadtgebiet von Demmin zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Sperrungen von Kreuzungen kommen. Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer auf ein Minimum zu reduzieren. Wir bitten um ihr Verständnis.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell