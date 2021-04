POL-HRO: Mann mit Messer löst Polizeieinsatz in Evershagen aus

Rostock (ots) - Am heutigen Tage, gegen 08.30 Uhr wurde die Polizei durch eine besorgte Bürgerin nach Rostock Evershagen gerufen. Hier soll ein Mann auf dem Hügel im Fischerdorf stehen, der ein Messer in die Höhe hält und in einer nichtdeutschen Sprache redet.



Die eingesetzten Polizeikräfte näherten sich unter Beachtung der Eigensicherung dem Mann, der augenscheinlich ein Messer in der linken, erhobenen Hand hielt. Weitere Personen in der Nähe des Mannes waren nicht wahrnehmbar. Der bereits polizeilich bekannte 35-jährige Iraner ließ sich von der Polizei ohne Widerstand festhalten und durchsuchen. Die Beamten/-innen der Schutzpolizei und des Kriminaldauerdienstes suchten im Umfeld nach dem Messer. Mittels Metalldetektor fanden sie ein Küchenmesser, dessen Klinge über 10cm lang ist. Es wurde sichergestellt.



Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen einer Bedrohung und Verstoß Waffengesetz auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



