POL-NB: Start der Verkehrskontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit dem Schwerpunkt ´Geschwindigkeit´

Details anzeigen Foto: Polizei Foto: Polizei

Neubrandenburg (ots) - Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit.



In Mecklenburg-Vorpommern gab es durch nicht angepasste Geschwindigkeit 2019 insgesamt 78 Unfälle. Dabei starben landesweit 88 Personen. Im Folgejahr waren es knapp 20 Prozent weniger Unfälle. Die Zahl der Getöteten ist 2020 ebenfalls um 20 Prozent zurückgegangen



Tendenziell ist die Zahl der Unfälle im vergangenen Jahr 2020 um etwa 15 Prozent zurückgegangen. Geschwindigkeit gehört dabei aber erneut zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern.



Aus diesen Grund werden wir den Monat April diesem Thema widmen und entsprechende Verkehrskontrollen durchführen. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens wird jedoch in beiden Präsidien von der traditionellen Auftaktveranstaltung mit Prävention abgesehen.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell