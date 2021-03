POL-LWL: Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach vermissten Mann

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Goldberg (ots) - In der Region Goldberg fandet die Polizei derzeit nach dem 49-jährigen Henry Dittmer. Der 49-Jährige wurde letztmalig am Dienstag gegen 15 Uhr gesehen und gilt seither als vermisst. Der Vermisste, der dringend Medikamente benötigt, ist wahrscheinlich mit einem Fahrrad unterwegs, mit dem er offenbar ziellos umherirrt. Die Polizei sucht seit mehreren Stunden im Bereich der Ortschaft Below nach dem Mann und hat im Zuge der Fahndung bereits einen Fährtenhund sowie den Polizeihubschrauber zum Einsatz gebracht. Derzeit hat die Polizei allerdings keinen Anhaltspunkt zum Aufenthalt des Vermissten und bittet deshalb die Bevölkerung um Unterstützung. Herr Dittmer ist ca. 175 Zentimeter groß und kräftig. Er ist Brillenträger und mit einer schwarzen Jogginghose und einem braunen Pullover bekleidet. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) oder die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer: 110 entgegen.



