POL-NB: Brand eines PKW in Wolgast (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 30.03.2021 kam es auf dem Hinterhof der Fritz-Reuter-Str. 4 in

Wolgast zum Brand eines PKW Nissan. Gegen 22:35 Uhr wurde der Brand

bemerkt und die Freiwillige Feuerwehr Wolgast rückte zum Löschangriff

aus. Allerdings konnten die Flammen bereits durch einen Anwohner

mittels Feuerlöscher eingedämmt werden. Der betroffene PKW vom Typ

Nissan Note / Baujahr 2010 wurde durch den Brand allerdings erheblich

beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf daneben befindliche

Fahrzeuge konnte verhindert werden. Der vorläufige Schaden wird auf

etwa 1.500 EUR beziffert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.



Der Brand wurde durch einen technischen Defekt am Fahrzeug ausgelöst.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 53-jährige Fahrzeughalterin,

deutsche Staatsbürgerin, eine Sitzheizung nachgerüstet. Von dieser

Sitzheizung am Fahrersitz wurde der Brand ausgelöst.Personen wurden

nicht verletzt.





