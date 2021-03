POL-SN: Vermeintliche Betrüger kontaktieren Bürger mit echter Telefonnummer der Polizei

Schwerin (ots) - Am heutigen Tag kam es in Schwerin neben erneuten Enkeltrickversuchen zu mehreren Anrufen Falscher Polizisten. Glücklicherweise blieb es in allen Fällen bisher beim Versuch. Vermutlich nutzten Täter eine Telefonnummer, die der echten Rufnummer der Schweriner Polizei gleicht. Mehrfach landeten Bürger bei dem Versuch, die Nummer zurückzurufen in der Zentrale des Polizeizentrums.

Wir warnen daher umso deutlicher davor, Angaben zu finanziellen oder persönlichen Umständen am Telefon preiszugeben. Ein Rückruf ist daher durchaus sinnvoll, sollte aber nicht mit der Rückruftaste erfolgen sondern die Nummer der Polizei sollte neu angewählt werden.



