POL-LWL: Polizei bittet nach zahlreichen Graffiti- Schmierereien um Hinweise

Lübz (ots) - Nach zahlreichen Graffiti- Schmierereien am Wochenende in Lübz bittet die Kriminalpolizei jetzt um Hinweise zu diesen Vorfällen. Unbekannte hatten mehrere Gebäudefassaden in der Stadt - betroffen waren unter anderem das Amtsgebäude, eine Schulturnhalle, das Heizwerk sowie mehrere Privathäuser und Firmengebäude - mit Farbe beschmiert. Festgestellt wurden unter anderem auch Schriftzüge, allerdings ohne politische Bedeutung. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei stellte Beweismittel am Tatort sicher und ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zu einer ähnlichen Farbschmiererei besteht, die sich vor zwei Wochen in Lübz ereignet hat (wir informierten).



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell