POL-NB: Mehrere kleine Brände in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Am 29.03.2021, ab 23:30 Uhr bis 30.03.2021 gegen 02:00 Uhr, gingen in

der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

und in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

zeitgleich mehrere Notrufe zu Bränden auf dem Datzeberg ein. In der

Atelierstraße brannte zuerst Sperrmüll und in der Folge mehrere

Sperrmüllhaufen in der Erich -Zastrow- Str.,

Mudder-Schulten-Str.,Unkel-Bräsig-Str. und Max-Adrion-Str. Dabei

wurden teilweise die Umzäunungen der Sperrmülllagerplätze

beschädigt.Die Brände wurden durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr

Neubrandenburg gelöscht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000

Euro.



Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die

Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 5582/ 5224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







