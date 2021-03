POL-ANK: Brand eines Ferienhauses in Trassenheide

Trassenheide (ots) - Heute Morgen (29.03.2021, 07:30 Uhr) wurde die Polizei über einen Brand eines leerstehenden Ferienhauses im Bereich Försterei in Trassenheide informiert. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Orte waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Personen wurden dabei zum Glück nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Auch ein Brandursachenermittler war im Einsatz. Dieser kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass von einer Straftat ausgegangen werden muss. Hinweise für einen technischen Defekt liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei wird daher weiterhin wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln. Der entstandene Gesamtschaden wird nach gegenwärtigem Stand auf 300.000 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat am heutigen Morgen auffällige Personenbewegungen im Bereich des Tatortes festgestellt oder kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



