POL-NB: Aufbrüche von Fahrzeugen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In den letzten Tagen wurden im Stadtgebiet von Neubrandenburg zwei Firmentransporter und ein PKW aufgebrochen.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter in den genannten drei Fällen die Fahrzeuge gewaltsam geöffnet, um sich so Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen und diese zu durchsuchen.

In der Kleiststraße in Neubrandenburg kam es in der Nacht vom 25.03.2021 zum 26.03.2021 zum Aufbruch eines Transporters und eines PKW. Aus dem Transporter der Marke Renault wurden zahlreiche Werkzeuge einer Handwerksfirma entwendet, sodass ein Gesamtschaden von ca. 4500 EUR entstanden ist. Aus dem angegriffenen PKW wurde ein Koffer mit Utensilien des medizinischen Bedarfs entwendet. Der Schaden wird derzeit mit 1200 EUR beziffert.



In der Folgenacht vom 26.03.2021 zum 27.03.2021 wurde in der Marmorstraße in Neubrandenburg Fritscheshof ein weiterer Firmentransporter der Marke VW auf einem umfriedeten Betriebsgelände angegriffen. In diesem Fall wurde nichts entwendet, da sich keine Werkzeuge im Fahrzeug befanden. Der entstandene Schaden beträgt dennoch 1000 EUR.



Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen wegen der Einbruchsdiebstähle aufgenommen. Ein Zusammenhang der Straftaten aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe prüft die Kripo im Rahmen der Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht. Wer an den Tatörtlichkeiten auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen der Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



