POL-LWL: Rund 50 Personen bei Demonstration in Parchim - Demonstrant griff Polizei an

Parchim (ots) - Rund 50 Personen haben am späten Sonntagnachmittag in Parchim friedlich gegen die derzeit geltenden Corona- Maßnahmen protestiert. Der Aufzug setzte sich kurz nach 17 Uhr für rund eine Stunde durch die Innenstadt in Bewegung. Am Rande eines zweites Protestaufzuges mit rund 30 Personen zum gleichen Thema, der sich noch am Aufstellplatz befand, kam es zu einer Widerstandshandlung gegen die Polizei. Ein 51-jähriger Mann, der sich vehement geweigert hatte die Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen, sollte von der Demonstration ausgeschlossen werden. Als Polizisten die Identität des Demonstranten feststellen wollten, versuchte dieser auf einen Polizeibeamten einzuschlagen. Der Mann konnte daraufhin von mehreren Polizisten überwältigt werden. Dabei hat der 51-Jährige einen Polizisten gebissen, der dabei leicht verletzt wurde. Der Angreifer klagte anschließend über Unwohlsein, worauf er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen den deutschen Mann ist Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden. Am Rande dieses Vorfalls hat die Polizei mehrere Demonstranten abdrängen müssen. Sie hatten versucht, die Polizei bei ihren Maßnahmen zu behindern bzw. zu stören. Der zweite Protestaufzug setzte sich nicht in Bewegung, sondern wurde aus organisatorischen Gründen noch auf dem Aufstellplatz durch die Anmelderin für beendet erklärt.



