POL-LWL: Zwei Verkehrsunfälle bei Starkregen und Hagelschauer auf der BAB 14

Leezen /Raben Steinfeld / Stolpe (ots) - Zwei verletzte Personen und ein Gesamtschaden von über 60.000 Euro bilanzierte die Polizei nach zwei Verkehrsunfällen am Samstagnachmittag auf der BAB 14.



Bei Starkregen und Hagel war nahe Leezen ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Dabei wurden die 47-jährige deutsche Autofahrerin und ihr 31-jähriger deutscher Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Fast zeitgleich geriet bei Starkregen und Hagel ein PKW nahe Raben Steinfeld außer Kontrolle, der sich anschließend überschlug. Der 35-jährige deutsche Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, er wurde jedoch anschließend vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch an seinem PKW entstand Totalschaden.



