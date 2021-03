POL-LWL: Polizei ahndet Corona-Verstoß in Vereinsheim

Brüel (ots) - Nach einem Hinweis hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in einem Vereinsheim in Brüel eine private Zusammenkunft von 15 Personen aus unterschiedlichen Haushalten beendet. Die Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung und hielten den geforderten Sicherheitsabstand häufig nicht ein. Die Polizei löste die Zusammenkunft auf und nahm gegen die Betreffenden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung auf.



