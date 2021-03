POL-HST: Verkehrsunfall auf der K1 bei Neuhaus endet mit lebensbedrohlichen Verletzungen (Landkreis V-R)

Neuhaus/Körkwitz (ots) - Am Samstag, dem 27.03.2021 ging gegen 18:00 Uhr über den Notruf der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Hinweis zu einem Verkehrsunfall ein.



Ein 68-Jähriger fuhr mit seinem PKW, ohne weitere Insassen, auf der Kreisstraße 1 aus Richtung Neuhaus in Richtung L21 (Körkwitz Hof).



Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der vom Fischland stammende Mann, am Ausgang einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache, zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den weichen Untergrund geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Dadurch kam er wiederum nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben und prallte gegen einen Straßenbaum.



Der Fahrer wurde dadurch lebensbedrohlich verletzt. Nach einer ersten Untersuchung durch den Notarzt und die Rettungskräfte vor Ort, musste der 68-jährige Deutsche mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen werden.



Zur Rettung und Bergung des Verletzten unterstützten die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden. Der Chrysler war nicht mehr fahrbereit, hatte einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei 3.000EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.



