POL-NB: Vermisste 15-Jährige in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) - Seit dem 28.03.2021, 18:40 Uhr wird die 15-jährige Laila-Sophie Schulz in Ueckermünde vermisst. Die Jugendliche verließ zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr das AMEOS Klinikum in Ueckermünde und kehrte bisher nicht zurück. Letztmalig wurde die Vermisste um 16:30 Uhr in der Einrichtung gesehen. Bürgerhinweisen zufolge könnte sich die Person nach dem Verschwinden auf der L28 zwischen Ueckermünde und Meiersberg (B109) aufgehalten haben.

Laila-Sophie ist 1,69 Meter groß und von kräftiger Erscheinung. Zudem hat sie rotes schulterlanges gewelltes Haar.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens war diese u.a. mit einer gelben Jacke sowie einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und führt wahrscheinlich einen Umhängebeutel oder eine Handtasche mit sich.



Die Fahndungsmaßnahmen u.a. unter Einsatz eines Fährtensuchhundes führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zu der Gesuchten (Foto) werden durch das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820, über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegen genommen.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



