POL-GÜ: Pressemitteilung 26.03-28.03.2021

Güstrow (ots) - Am Freitagabend wurde eine demente, ältere Dame als abgängig gemeldet. Die Polizei begann sofort mit den Suchmaßnahmen im umliegenden Bereich. Ein Polizeihubschrauber sowie ein Spezialhund wurden zur Unterstützung angefordert und begannen ebenfalls mit der Suche nach ihr. Kurz darauf meldete sich der Schwiegersohn und gab an, dass die Dame nach Hause zurückgekehrt sei und es ihr gut gehe. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.



Am selben Abend wurden im Rewe Markt in Güstrow zwei Ladendiebe gemeldet. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte zunächst einer der beiden Tatverdächtigen die eingesetzten Polizeikräfte. Anschließend rief er verfassungsfeindliche Parolen. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,09 Promille. Es wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls, Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefertigt.



Kurze Zeit später wurde die Fensterscheibe des Gemischtwarenladens "Dodo-Allerlei" in der Güstrower Innenstadt eingeschlagen. Weiterhin wurden bei einer Erdgeschosswohnung in unmittelbarer Nähe zwei weitere Fensterscheiben beschädigt. An den Glasscherben und Fensterrahmen konnten Blutspuren festgestellt werden. Durch Zeugen konnten Personenbeschreibungen von drei tatverdächtigen Personen eingeholt und Abgangsrichtungen bestimmt werden, sodass die eingesetzten Polizeibeamten die drei Tatverdächtigen getrennt voneinander im Güstrower Stadtgebiet auffinden konnten. Einer der Täter war blutüberströmt und hatte augenscheinlich Schnittverletzungen am Arm. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen und versorgte ihn. Alle drei Personen standen unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.



Rebecca Klaus, Polizeikommissarin, PHR Güstrow



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell