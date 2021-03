POL-NB: Einbruch in eine Firma in Stralsund und Diebstahl hochwertigen Werkzeuges

Stralsund (ots) - Am 27.03.2021 gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei der Einbruch auf ein Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße in 18437 Stralsund gemeldet. Unbekannte Täter drangen am 27.03.2021 in der Zeit von 00:40 Uhr - 14:45 Uhr gewaltsam auf das Firmengelände einer Firma für Baugrunderkundung und Brunnenbau ein. Auf dem Gelände öffneten sie gewaltsam mehrere Container und zwei Firmenfahrzeuge. Aus diesem entwendeten sie hochwertige Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Vermessungsgeräte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28 900, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell